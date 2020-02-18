Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что усилия Зеленского по привлечению инвесторов в страну, где идет гражданская война и бесчинствуют банды националистов, тщетны

Инвестиционный климат, или почему инвестор боится Украины?

Зеленский приглашает в Украину инвесторов, всячески расписывая им прелести сотрудничества. Только забывает, что инвесторы люди прагматичные, они реально оценивают ситуацию в стране. Не случайно есть такое понятие как инвестиционный климат. Капитал он интернациональный. В Украине говорят, землю продадим своим. Не понимаю. Он по паспорту свой, а на самом деле гражданство может быть другим. Реально капитал национальности не имеет по природе своей. Капитал придет туда, где лучше условия. Если в Украине будут меньше налоги, чем в Европе и в Китае, больше квалифицированной рабочей силы, будут упрощены все процедуры для организации бизнеса, весь капитал туда сойдет. Капитал заинтересован в прибыли. Но нужно учитывать и риски. Во всем виноват ЕС. Как Украина решила догнать и перегнать Белоруссию, обсуждают в соцсетях 18 февраля © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Зеленский всегда свою речь строит из двух частей. Первая — "Россия агрессор. У нас война. Донбасс в огне. Мы в трудном положении. Помогите нам деньгами, оружием, инструкторами."

Вторая — Мы недолюблены. Мы недооценены. Приходите к нам со своими деньгами. Делайте бизнес. Мы каждому дадим по своему консультанту, который будет вас сопровождать и облегчать вхождение в наш рынок. Вкладывайте деньги. Это безопасно!"

Каким идиотом нужно быть, чтобы услышать первую часть речи и потом купить на вторую. А ещё нацики бегают. А ещё на русском разговаривать нельзя, побить могут. А на китайском как? Китай же тоже, вроде коммунистической ориентации страна! Словом возникает много вопросов. При Китай говорю, потому, что многие смотрят в сторону Поднебесной в надежде на китайские деньги. Но дело даже не в юанях.

Если нет правопорядка, если нет судебной системы, которая может защитить, от чиновника самого высокого уровня инвестор туда деньги не вложит. Даже если будут хорошие условия. Серьезный инвестор не придет. Проходимец за легкими деньгами на наркотиках, оружии и контрабанде может решиться в мутной воде рыбу ловить. Те, кто вкладывается в производство, сложные инвестиционные проекты на 15-30-40 и более лет окупаемости рисковать не будут.