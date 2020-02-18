Депутат украинского парламента V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что обстрелы на линии разграничения будут происходить до тех пор, пока не будет принято политическое решение о разведении сил и средств по всей линии разграничения

Усилились обстрелы на линии разграничения, это неминуемо должно было произойти и будет происходить снова и снова, пока не будет принято политическое решение о разведении сил и средств по всей линии разграничения.

Не знаю, чувствует ли свою вину Зеленский, отказавшись в последний момент от принятия такого решения на встрече Нормандской четверки, но эти жертвы результат его политической ошибки, которую он совершил.

СНБО собрать можно, команды давать можно, но без принятия политического решения о разведения сил и средств по всей линии разграничения никакие договоренности и прямые команды главнокомандующего не обеспечат устойчивый мир.