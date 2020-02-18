Очередное беспредельное решение голландского суда по делу ЮКОСа стало результатом оголтелой антироссийской пропаганды, обеспеченной тамошними СМИ.
А теперь представьте, как в этих же условиях будет работать в Голландии заранее политизированное судилище по делу MH17!
Очередное беспредельное решение голландского суда по делу ЮКОСа стало результатом оголтелой антироссийской пропаганды, обеспеченной тамошними СМИ.— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) February 18, 2020
А теперь представьте, как в этих же условиях будет работать в Голландии заранее политизированное судилище по делу MH17!