Очередное беспредельное решение голландского суда по делу ЮКОСа стало результатом оголтелой антироссийской пропаганды, обеспеченной тамошними СМИ.

А теперь представьте, как в этих же условиях будет работать в Голландии заранее политизированное судилище по делу MH17!