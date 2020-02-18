Россия проиграла дело на $50 млрд в Гаагском апелляционном суде
Россия проиграла дело на $50 млрд в Гаагском апелляционном суде
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Очередное беспредельное решение голландского суда по делу ЮКОСа стало результатом оголтелой антироссийской пропаганды, обеспеченной тамошними СМИ.

А теперь представьте, как в этих же условиях будет работать в Голландии заранее политизированное судилище по делу MH17!