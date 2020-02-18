Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что на предстоящих осенью 2020 года местных выборах региональные политические игроки могут сделать ставку на непарламентские партии

Ставка местных элит на непарламентские партии — Тренд выборов-2020

Партия власти начала подготовку к местным выборам. В эти выходные прошел съезд «Слуги народа». Несмотря на амбиции, тенденция падения рейтинга партии власти сохраняется. На местных выборах они даже с большой погрешностью не могут рассчитывать на повторение результата парламентских. Зеленский рассказал, когда собирается провести выборы в Донбассе © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Перспективы «Слуги народа» на местных выборах сужаются, а желающих попасть в советы меньше не становится. Местные элиты уже активно ведут переговоры и присоединяются к политсилам, имеющим реальные шансы пройти в советы. В основном речь идет о непарламентских партиях. Вокруг них меньше скандалов, они несут меньше рисков и меньше зависят от негативного рейтинга лидера.

Местные элиты ставят на непарламентские партии. Первым тренд почувствовал «Наш край», начавший активно работать в этом направлении. Вчера Житомирскую организацию возглавил ректор одного из местных университетов Виктор Евдокимов.

А несколько недель назад партия усилилась на Сумщине головой облсовета Владимиром Токарем. Другие партии пока отсиживаются в засаде. Смотрим, что будет дальше.