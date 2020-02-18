Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Нафтогаз уже провалил программу по увеличению собственной добычи 20/20 и нет никаких оснований надеяться, что новая программа «Тризуб» будет более успешной

Я люблю и уважаю национальные символы страны. Но не люблю, когда их используют для прикрытия очередной программы по «освоению» государственных денег.

Нафтогаз, который полностью провалил программу наращивания добычи газа 20/20 (без учета так называемых технологических потерь, добыча даже сократилась) и потратил с сомнительной эффективностью десятки миллиардов гривен, вытянутых из населения с помощью чудовищных цен на газ и производных тарифов, решил запустить новую программу наращивания добычи газа под названием «Тризуб». Планируется выход на черноморский шельф, то есть к «скважинам» добавятся и «вышки». Судя по названию, денег под нее выделят еще больше, а вот результаты…. Газовый «Трезубец». Украина представила 10-летний план расширения добычи голубого топлива © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общем, президент дал указание премьеру «разобраться» с Нафтогазом и тот «разобрался», дав очередной карт-бланш на трату государственных средств. Вот интересно, как это все уживается в новой власти: с одной стороны, «государство неэффективный менеджер, мы продадим все госпредприятия и отдадим в концессию университеты и больницы», а с другой — самые крупные сметы открываются на одну госкомпанию, которая кормиться за счет «рынка» коммунальных услуг, снимая с него «газовую ренту», то есть применяя против населения особый и самый жестокий механизм скрытого налогобложения…

А с другой стороны, чему удивляться, когда идеологи этой модели, пришедшие из прошлой власти, работают, кто в ОПУ, кто в Кабмине… Мы долго смеялись над «суверенной моделью демократии» в РФ, но на деле, получили еще худший вариант: когда голосуешь за одних, а к власти приходят проигравшие….