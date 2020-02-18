Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в расследовании расстрелов на Майдане ключевой вопрос заключается в том, действовали ли стрелки Парасюка по своей инициативе или же выполняли конкретный приказ

В продолжении истории о группе Парасюка есть еще один важный момент.

Из проекта пидозры (подозрения — ред.), которую хотели вручить Юськевичу, вытекает, что следствие считает: лидеры Майдана противостояния с Януковичем не хотели. А "неправильно понявшие цели протеста" львовяне из группы Парасюка сами, по своей инициативе, решили расстрелять милицию, чтоб сорвать компромисс власти и оппозиции. Не получая при этом никаких приказов от тогдашних вождей оппозиции (то есть от Кличко, Яценюка, Тягнибока, Порошенко, Турчинова и Луценко) либо от иных лиц, заинтересованных в эскалации противостояния. Когда мы узнаем правду о расстрелах на Майдане. Мнения экспертов © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Насколько версия о «самодеятельности» группы Парасюка обоснована?

Это ключевой, на самом деле, вопрос. Действовали ли стрелки по своей инициативе или же выполняли конкретный приказ? Как они оказались в консерватории? При каких обстоятельствах Парасюк на следующий день, 21 февраля, появился на трибуне и сказал, что Майдан не будет выполнять достигнутые с Януковичем договоренности?

Делалось все это по инициативе «группы Парасюка», либо она была управляемой некоей силой?

Важнейший вопрос, ответ на который даст понимание, кто запустил кровавые процессы в Украине шесть лет назад.