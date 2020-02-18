Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в соцсети Facebook рассказала о реакции местных властей и жителей регионов, куда должны были доставить украинских граждан, эвакуированных из Китая по причине эпидемии коронавируса

Наблюдаю расцвет человеческого сострадания по теме возврата украинских граждан из Китая. Весьма символичного в годовщину Майдана.

49 украинцев, 25 иностранцев, не заражённых коронавирусом, однако которых на всякий пожарный нужно зонировать, чтобы избежать заражения. Украинцев нужно разместить в больнице или санатории на 14 дней сразу по прилету, и оказалось, что это большая проблема. В Обуховском районе бунт. Жители Киевской и Львовской областей устроили протесты — не пускают в свои санатории. Местные депутаты в посёлке Шкло Львовской области даже сессию провели — всех вон! Коронавирус стал причиной массовых протестов во Львовской области © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Мы вообще удивительные люди, очень однозначные в своих принципах и эмоциональной симптоматике. Стабильное национальное лицемерие. Когда падает самолёт, весь ФБ скорбит чёрными аватарками по погибшим. А когда речь заходит о живых украинских гражданах, которые хотят вернуться домой, чтобы не умереть, тут включается наше животное самосохранение. А вы на секунду поставьте себя на их место. Поставили? Приятно?

По итогу во избежание народного бунта санатории засекретили. Надеюсь, наших граждан, не в Чернобыль повезут, в зону отчуждения. Или, прости Господи, на обмен.