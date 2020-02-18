Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook разоблачил очередную фальсификацию украинской писательницы Оксаны Забужко, которая представила изображение прибытия поезда с венгерскими евреями в лагерь смерти Освенцим как свидетельство депортации украинцев в Сибирь

Украинская писательница Оксана Забужко опубликовала циничную фальшивку — якобы фото депортации украинцев. Но это не фото высылки украинцев, а известное изображение прибытия поезда с венгерскими евреями в лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

Пикантность этой ситуации придает то, как писательница высказалась: «Это же не транспорт в Аушвиц собирают — это наших земляков из родного дома на Сибирь и Колыму сгоняют».

Фото евреев перед смертью Забужко использует для пропаганды и ненависти: «Малоросам — "мызамирцам", с платной агентурой включительно, стоило бы это фото увеличить и повесить себе на стену на видном месте: чтобы хоть изредка представляли себе, в случае прихода "мышебратьев", вот этими, что на перроне — с котомками на Читу и Красноярск».

Эту фальшивку ранее запустил исторический сайт и журнал «Локальная история». Настоящие фото из освенцимского альбома в количестве 193 штук можно посмотреть на сайте Яд Вашем — ссылка в первом комментарии.