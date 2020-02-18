Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook заметил, что в годовщину трагических событий на Майдане официальная власть и СМИ не вспомнят ни о тысячах убитых мирных жителей Донбасса за шесть лет войны, ни о милиционерах, убитых и покалеченных в 2014 году

На этой неделе мы увидим немало лживых слез и услышим немало лживых речей: дорвавшееся на майдане до власти ворье будет поминать тех, чьими жизнями они эту власть захватили.

Мы не услышим о тысячах убитых мирных жителей, детей Донбасса за шесть лет войны — для майдана их не существует. Не существует и более 20 погибших и около 1000 получивших увечья и ранения на майдане работников милиции — «мусора не люди», как говорил Аваков.

У майдана своя страна, своя правда, свои герои и свой путь, которым они нашу страну разорвали в клочья. Жизнь — хуже, смертей — больше, надежд — всё меньше. Диктатуру майдана они называют европейской демократией, уничтожение отраслей хозяйствования и ухудшение жизни — реформами, антиконституционный вооружённый государственный переворот — майданом. Как это было 18 февраля 2014 года: первые массовые расстрелы на Майдане. Фоторепортаж © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Они восхищаются Маском и передовыми технологиями ХХІ века, но сами сидят в средневековье и выясняют, кто кому Томос и кому на каком языке обучаться.

По оценкам Саакашвили нам надо 25 лет, чтобы выйти на собственный уровень экономики 2013, а по оценкам Милованова нам надо 50 лет, чтобы догнать экономику Беларуси.

Но мир не стоит на месте. И пока мы будем «догонять» сегодняшний уровень экономик ближайших соседей, многие из них уйдут вперёд. Россия, например, как и 30 самых крупных экономик мира, удвоит свою экономику за 30 лет. Мы же к этому времени даже сегодняшнюю Беларусь не догоним, а лишь станем жить чуть лучше, чем жили в 2013 году.

6 лет. 6 лет скачек в угаре майдана. Единственный враг Украины — это майдан и ряженные в вышиванки "патриоты", которые не Украину любят, а просто ненавидят Россию.

Когда же прекратится это безумие? Когда же ненависть к России перестанет пожирать саму Украину? Когда настанет мир? Когда майдан — на помойку истории?