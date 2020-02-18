Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил: в украинскую промышленность не инвестируют потому, что у собственников предприятий нет долгосрочных планов, и как только работа заводов потеряет экономический смысл – их моментально порежут на металл

Вчера Милованов рассказал, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать хотя бы Беларусь, имея в виду катастрофическую изношенность основных фондов в стране.

Все, конечно, прихренели. Но, на самом деле, ситуация несколько отличается от той, которую нарисовал наш реформатор. И даже сложно сказать в какую сторону — в лучшую или в худшую. Смена приоритетов: Киев решил догнать и обогнать Белоруссию, но это дорого обойдется © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

В Украине действительно масса древних предприятий, на которых до сих пор выжимают соки из чуть ли не советского оборудования. Но ключевая фраза здесь «выжимают соки». Это не бизнес, не промышленность. Это мародерство. Как только работа этих предприятий потеряет экономический смысл — их моментально порежут на металл. Никто инвестировать в их обновление не будет.

В Украине не завершился переход от советской экономики к постсоветской. В финале здесь останутся 20 млн человек — чиновников, официантов и программистов. И по этой причине не будет иметь никакого значения, какой был износ оборудования у закрытых заводов.