Вчера Милованов рассказал, что Украине нужно $100 млрд и 50 лет, чтобы догнать хотя бы Беларусь, имея в виду катастрофическую изношенность основных фондов в стране.
Все, конечно, прихренели. Но, на самом деле, ситуация несколько отличается от той, которую нарисовал наш реформатор. И даже сложно сказать в какую сторону — в лучшую или в худшую.
В Украине действительно масса древних предприятий, на которых до сих пор выжимают соки из чуть ли не советского оборудования. Но ключевая фраза здесь «выжимают соки». Это не бизнес, не промышленность. Это мародерство. Как только работа этих предприятий потеряет экономический смысл — их моментально порежут на металл. Никто инвестировать в их обновление не будет.
В Украине не завершился переход от советской экономики к постсоветской. В финале здесь останутся 20 млн человек — чиновников, официантов и программистов. И по этой причине не будет иметь никакого значения, какой был износ оборудования у закрытых заводов.