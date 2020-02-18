Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook указывает, что, судя по готовому отчету украинского Кабмина, практически весь заявленный приток инвестиций в страну составили платеж от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража и вложения в пирамиду ОВГЗ

Правительство сегодня подало в парламент отчет о выполнении своей программы в 2019 году.

На первых страницах победа: «Чистый приток иностранных инвестиций составил 2,5 млрд дол в 2019 против 2,4 млрд в 2018-м». От себя добавлю, что в 2017 показатель был 2,6 млрд долл. Скаршевский об экономике Украины: год начался с провала © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

Но дело в том, что в качестве инвестиций за прошлый год Кабмин посчитал декабрьские поступления 2,4 млрд долларов от Газпрома и от ОВГЗ им. Яресько (были еще полмиллиарда других, но насильно укрепленная ради заработков на ОВГЗ гривна их съела).

Прекрасный же состав инвесторов в украинскую экономику — русский Газпром и сбежавшая после реструктуризации Яресько. А других инвесторов у Гончарука для вас нет. Их имена почему-то в правительственную презентацию с картинками не вписали, но в рамках развития демократии, думаю, мы должны их знать (ведь им положены няни, освобождение от налогов и все такое). И теперь мы знаем, что Газпром от нас требует продать землю и легализовать казино

На фото — выдержка из побед на следующих страницах отчета. Можно считать прямой цитатой из Милованова, это его сфера ответственности. У дебилов 1% сильно больше 10%, не удивляйтесь. И не спрашивайте, причем тут частный сектор к программе деятельности Кабмина, в чьем отчете это находится.