Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook написал, что нынешняя украинская власть не будет стремиться разрешить конфликт в Донбассе, пока не решит две главные задачи внутри страны – это продажа земли и объявление дефолта по долговым обязательствам

Второй день читаю сыр-бор вокруг мюнхенской конференции по безопасности, появлению-исчезновению-появлению плана 12 шагов к миру и не могу понять: с чего такой гвалт?

Как по мне — очередной мыльный маниловский пузырь, который есть, кому прописать и совсем некому исполнять. И пока в Украине не появится власть, которая будет способна перейти от бла-бла-бла к исполнению своих обязательств, можно тырындеть о чем угодно, хоть о совместной российско-украинской экспедиции на Марс с гарантиями возвращения от Германии и Франции. Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

С тем же результатом исполнения, что и любой другой план по Донбассу. Проблема разрешится, когда продадут землю, а перед этим объявят дефолт. Вот два шага в пропасть от украинской власти, которые тут же снимут проблему мира на Донбассе.

Ждать осталось недолго. При этом возможна перемена мест слагаемых. То есть дефолт и тотальная паника. А под шумок — закон о продаже земли. Которая в такой ситуации будет как бы оправданным экономическим шагом. Такое себе прощальное шоу от 95-го квартала…..