Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что слова министра экономики Украины о необходимости догнать Белоруссию по экономическим показателям являются лучшей иллюстрацией «успешности» Майдана

Дырка от бублика. (О заявлении министра экономики Украины).

Все. Доруководились. И это за каких-то шесть лет «свободы и незалежности». Она, конечно, «свобода» эта и «незалежность», была раньше, но не в таких количествах.

Вот, например: начал как-то Кучма восстанавливать экономическое и культурное сотрудничество с Россией. С Путиным стал встречаться, «незалежностью» торговать, поменьше её стало. Но экономика вверх пошла:

В 2002 году — 8,5% роста!

В 2003 году аж 12,3%!

И шо? Та ни шо! "Побратимы" пришли в 2004 году. Развалили все к чертовой матери и установили полную «свободу» и «незалежность». Был Майдан первый — оранжевый. Ющенко в ботоксе, Юля с цветами, нацисты с Бандерой. Экономика полетела под откос.

Потом еще однажды был шанс у Украины в 2013 году. Т.е. ровно через десять лет после оранжевого бардака. Может, у нас — у украинцев — это цикл такой? Ровно один раз в десять лет мы сносим к чертям собачьим все, что строили на протяжении этих десяти лет, и погружаем Украину в полную «незалежность»?

Тогда Янукович поехал в Вильнюс подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Он все никак не мог понять, бедолажный, что Украину Европа хочет получить просто так, в дар, на разграбление, а не для того совсем, чтобы из нее богатую соседку сделать, которая будет её производителям проблемы на рынках создавать. Вот и ходил он там по Вильнюсу, бродил, то к Меркель подойдет, то к Олланду: «Денег дайте. Ну, хоть сколько-то. Хоть десятую часть от того, что вы Польше дали. Вы ведь полякам 200 миллиардов евро вывалили. Нам хоть двадцать дайте». Олланд улыбался, Меркель делала вид, что ей некогда, что надо готовиться к подписанию Соглашения, и решил тогда Виктор Федорович кинуть их, и кинул. Вышел на подписание, швырнул им ручку на стол и заявил гордо: "Не буду"! Смена приоритетов: Киев решил догнать и обогнать Белоруссию, но это дорого обойдется © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

Правда, злые языки поговаривают, что прямо за час до этого знаменательного события, получил Виктор Федорович звоночек из Белокаменной. И говорят, что его коллега лично дал ему гарантию на финансовую помощь, на кредиты, на инвестиции и на заказы для наших предприятий общим объемом почти в девяносто миллиардов долларов. Да плюс еще и скидку на газ!

Виктор Федорович был в Вильнюсе победителем. И смело, широко расправив плечи, он показал жлобам из Европейского Союза свою спину и все что там у него было ниже. Но не долго музыка играла, не долго фраер танцевал. Все вспомнили Виктору Федоровичу незалежники. И зону его, и прочие грехи, и ждал Виктора Федоровича в Киеве новый Майдан!

Запылала Украина, загорелась вся Западная, а там и киевляне почти что целым своим миллионом на Майдан вышли. А дальше уже дело техники. Не смогли те буржуи, которым Виктор Федорович спину показывал, простить ему такой его выходки — возопили всем Европейским и Американским союзом о «незалежности». Сулили золотые горы, мамой клялись, на Майдан приезжали, печенье и прочую лабуду майданному братству скармливали. И мы рады стараться!

Ну и они тоже. Снайперы, Кулявлоб, все непотребство со всей матушки Украины, и, конечно, Гимн, Воля, Доля и калына над Днепром. Одним словом снова все развалили. Снова полная «незалежность». Не дали взлететь Неньке, задушили свободолюбы!

И вот прошло шесть лет. Власть поменялась, и хочет эта новая власть Украину продать вообще, с потрохами. Может кто купит? Может хоть землю, хоть железную дорогу, хоть атомные станции?

Новая власть в лице её Министра экономики вынесла приговор: Или мы всё продаем ко всем чертям, или катимся туда сами, ибо после шестилетнего «патриотического» правления состояние нашей экономики таково, что надо нам 100 миллиардов долларов американских денег и 50 лет труда до кровавого пота, чтобы хоть немного с Беларусью сравняться и Словакией.

Гитлер капут, одним словом. Как говорил мой дедушка герой войны: «Зливайте, куме, воду. Чіпляйте кухню. Приїхали».