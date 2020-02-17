Уважаемые депутаты, к шестой годовщине массовых убийств на Майдане, мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года.
Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений.
Это наша гражданская и общественная позиция.
Просим депутатов зарегистрировать.- А.Портнов