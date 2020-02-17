Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook сообщила, что они совместно с юристом Андрей Портновым подготовили и предлагают народным депутатом зарегистрировать законопроект об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года

Уважаемые депутаты, к шестой годовщине массовых убийств на Майдане, мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года. Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений.

Это наша гражданская и общественная позиция.

Просим депутатов зарегистрировать.- А.Портнов