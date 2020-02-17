Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин на странице института в соцсети Facebook рассказал, чем опасны безответственные заявления президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что местные выборы в октябре должны будут проводиться на всей территории Украины и «в том числе в Крыму». Неоднозначное заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

О том, на что рассчитывает украинский лидер, снова и снова называя Крым своей территорией, объяснили политологи. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сравнил заявление Зеленского с объявлением войны России. Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

— Я так понимаю, он собирается провести выборы по украинским законам, значит, сначала завоевать, а потом уже проводить. Это что, получается, он России войну объявил? Степень неадекватности, даже не в качестве хорошего менеджера, а в качестве президента, зашкаливает. Это абсолютно безответственное заявление на серьезном форуме, посвященном, кстати, безопасности в Европе. Разумеется, это ничем не обернется и ничем не кончится — кишка у Зеленского тонка, чтобы устраивать войну за Крым, — отметил эксперт.

Жарихин убежден, что последнее заявление говорит не только о безответственной политике Зеленского, но и о том, что он — несамостоятельная фигура.

— Это заявление он сделал, чтобы его восприняли как решительного политика, а воспринимают как безответственного идиота, который мелет языком и даже не понимает, к каким последствиям могут привести его слова. Например, Россия может воспринять это как объявление войны со всеми вытекающими последствиями. Конечно, наша страна не будет делать каких-то упреждающих шагов, но в подобных условиях очень трудно вести дальнейшие контакты.

Сейчас Зеленский позвонил Путину, был какой-то разговор, но после этого он берет и заявляет, что собирается выборы проводить. Ну как с ним дальше можно о чем-то серьезно договариваться? Кроме того, здесь опять видна явная несамостоятельность украинского лидера: написали ему бумажку, он ее и прочитал, даже не понимая, что делает, — рассказал Жарихин.