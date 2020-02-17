Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот на своей странице в соцсети Facebook написал, что заявления главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о намерении прекратить войну и в октябре провести местные выборы лживы и манипулятивны

Вопрос — ответ.

— МИД Украины назвал "манипуляцией" предложение России провести заседание Совбеза ООН по минским договоренностям. О чем говорит это заявление? Это очередной шантаж, Киев не пойдет на выполнение Минских или же мы сможем договориться?

Это очередная попытка начинать с конца или переворачивать всё с ног на голову. Киев своим обвинением Москвы демонстрирует нежелание двигаться к миру и желание повесить вину за это на русских и Россию. Запад всегда поддерживал такую ложь и манипуляцию и сегодня поддержит. Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

— На встрече с послами стран Большой семерки глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев намерен прекратить войну и в октябре провести местные выборы. С какой целью делается такое заявление? Это реальные намерения нового главы Офиса президента или же "игра" на публику, чтоб получить от Запада деньги?

Это пьеса, которую Запад спонсирует. Они опять решили всех обмануть. Почему я так считаю? Потому что ничего не делается для движения к миру. Ни порядок не наводится путем возврата монополии на насилие государству, ни справедливость не торжествует через наказание виновных и оправдание невиновных. Всё происходит с точностью до наоборот. Актеров меняют, но оперетка та же самая.

— Депутаты Верховной Рады намерены создать Нацагентство для подсчета убытков от "агрессии" России. Каким образом они это собираются делать? Это о чем говорит? Киев настроен на мир или на то, чтоб заработать на войне?

Тухлятина всё это. Тухлятина и очередной блеф. А судьи кто? Хочется спросить. Эти так называемые народные избранники какому народу служат? Кого обслуживают? Люди проголосовали против политики Порошенко и таких, как он, нехристей. И что пришло взамен? Такое же коричневое нечто… И явно не шоколадное.