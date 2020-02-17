Летом Зеленский обещал прорыв за полгода, а сегодня обещает мир уже через пять лет. То есть вместо реального мира будет на мире пиариться. Два почему по Мюнхенской конференции.
Как утверждение: почему я уверен, что 12 пунктов — это не давление извне, а инициатива Зеленского.
Как вопрос: почему Зеленский безустанно выдумывает, что должно быть до реинтеграции Донбасса, но ни слова не говорит, что будет после?
А ведь более важно и для нас здесь, и для миллионов наших соотечественников там, по другую сторону линии фронта, понимать, как и на каких условиях мы будем жить после реинтеграции.