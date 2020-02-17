Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook напомнил, что после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обещал достичь мира за полгода, а сегодня уже говорит о пяти годах

Летом Зеленский обещал прорыв за полгода, а сегодня обещает мир уже через пять лет. То есть вместо реального мира будет на мире пиариться. Два почему по Мюнхенской конференции. Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Как утверждение: почему я уверен, что 12 пунктов — это не давление извне, а инициатива Зеленского.

Как вопрос: почему Зеленский безустанно выдумывает, что должно быть до реинтеграции Донбасса, но ни слова не говорит, что будет после?

А ведь более важно и для нас здесь, и для миллионов наших соотечественников там, по другую сторону линии фронта, понимать, как и на каких условиях мы будем жить после реинтеграции.