Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook предложил свой план мирного урегулирования в Донбассе, состоящий из трех шагов

12-шагов для достижения мира, представленные на Мюнхинской конференции НАТО, проигнорированные Президентом Зеленским и гневно раскритикованные Порошенко, — лишь план по урегулированию конфликта на Востоке Украины и в самой Украине. Ничего удивительного в этом плане нет, наоборот, прекрасно, что кто-то взял на себя инициативу разработать «дорожную карту» для достижения мира.

Удивляет другое:

1. Почему у Украины нет своего плана, согласованного со сторонами конфликта, по урегулированию?

2. Как попал на конференцию человек, виновный в гибели тысяч украинских граждан? Как преступник, наживавшийся на войне, находится в Мюнхене на конференции, а не в Гааге в трибунале?

Была бы моя воля, я бы сократил план из 12 шагов до 3-х: Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

1. Полное прекращение огня — контроль и ответственность — министры обороны стран конфликта и миссия ОБСЕ;

2. Полное разоружение всех незаконных формирований сначала в Украине, а затем на Донбассе.

3. Создание фонда для экономического восстановления Донбасса странами, виновными в конфликте: США, государства Европы, Россия, Украина — от 100 млрд долларов США под управлением министрами финансов стран доноров.

А уже потом можно будет решать все остальные вопросы — выборы, гуманитарная и социальная политика.