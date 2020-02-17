Бывший внефракционный депутат Верховной Рады и глава информационного отдела «Правого сектора»* Борислав Береза на своей странице в соцсети Facebook отметил, что западные партнеры будут неуклонно сворачивать сотрудничество с нынешней Украиной

После общения с европейскими коллегами я бы хотел о многом написать. Но для этого надо писать большой текст. А пока нет ни времени, ни возможности. Напишу кратко лишь о трех моментах, которые отметили наши европейские партнеры.

1. Партнерские программы с ЕС будут сворачиваться и сокращаться. И что бы ни рассказывали на Банковой, но будет именно так. Причина? "Наши аналитики и разведки утверждают, что через пару лет вы будете ближе к России, чем к Европе. Ваш курс меняется и вы возвращаетесь в российскую орбиту влияния. Это заметно", — сказал мне один из источников. Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

2. Нам готовы помогать. Наши реформы готовы поддерживать. И нашу борьбу готовы поддерживать. Но за нас никто ничего делать не будет. Если мы проявляем безволие и пассивность в формировании внешней политики, если отказываемся от субъектности, не предлагаем свое видение и у нас отсутствует стратегия, то коллективный Запад готов и дальше говорить "Good, Voldemar!", но дальше слов поддержки не будет. Мюнхенская конференция показала, что с листка президент читает лучше, чем генерирует идеи в формате международной политики, а кризис идей в окружении президента стал еще виднее. Даже для шоу у команды Зеленского получалось писать сценарии, а понимания того, что надо выписать глобальную долгосрочную стратегию для Украины, у команды Зеленского отсутствует. Но шоу делать проще, чем страной управлять.

3. У Зеленского скоро будет "час Х" с МВФ. И дальнейшее сотрудничество с этой и другими мировыми финансовыми структурами зависит от того, как пройдут эти кулуарные переговоры. Обсуждать на них будут не землю и не Приват-банк, хотя и о них будут говорить, а судебную реформу и перезапуск ВРП(высшего совета правосудия). МВФ будет требовать проведения судебной реформы. Наших западных партнеров достал судебно-правовой беспредел и телефонное право в Украине. Не уверен, что Зеленский готов к этому решению. И дело не только в том, что придется выгнать нескольких людей из Офиса президента, которые занимаются решаловом в судах(о чем МФ в кусе) и выкинуть из своего кабинета прямые телефоны связи с главами судов, а фактически отказаться от той системы, которая позволяла и позволяет влиять на суды. Последний раз это влияние было видно при обмене беркутовцев и харьковских террористов. Тогда суды показали свою управляемость. Так вот эта управляемость нашим западным партнерам не нравится. Сильно не нравится. Поэтому будут настаивать на проведении новой судебной реформы под собственным контролем. И имитацие, как сейчас с перезапуском Верховного Суда Украины, тут не отделаться. Поэтому придется делать выбор. И это точно.

В общую политическую палитру хаоса, Зеленский вместе с командой, добавил свои цвета, которые картину не изменили и не улучшили, а обезобразили. Вместо того чтоб очистить Авгиевы конюшни украинской политики Зеленский делает вид, что их нет и добавляет в них привычную составляющую. А причина думаю в том, что люди в команде у Зеленского не совсем новые и не совсем правильные, а привыкшие к правилам украинской политики и свято их соблюдающие. Поэтому все так и выходит. Извините, но других новостей у меня для вас нет.

* Организация запрещена в РФ