Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook заявил, что его политическая сила после прихода к власти отменит все решения о продаже земли

Продажа земли сегодня не просто незаконна, она неконституционна, антинародна. Кто бы какие сейчас решения не принял, мы отменим это решение, признаем его неконституционным через новый нормальный парламент и с помощью одностороннего механизма реституции заберем все назад, в Украину. Нет другого варианта.

Все государства, которые хотели выжить, проходили через это, и мы будем. Вернём все, что враги страны сейчас разбазаривают. Земельный закон, грозящий перерасти в земельные войны. Что обсуждают соцсети Украины 7 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Есть, что продавать, есть, чем заниматься, как насытить экономику. Разблокировать Донбасс, убрать торговую блокаду — пойдет донецкий уголь по нормальной цене, а не как бы «европейский» или «американский». На восток пойдут украинские продукты — это уже товарооборот, сбыт, выручка.

Открыть границы со странами СНГ, прекратить квази-нацистскую дурь, которую установили при порошенко. Все реально сделать, чтобы оживить экономику. Выдать реальные нормальные кредиты малому бизнесу, начать целевое кредитование отечественного среднего и крупного бизнеса. Проиндексировать пенсии и соцвыплаты — будет всплеск покупательской активности.

Но ничего этого не делается.

Все в целом складывается в картинку. Я не любитель мировых заговоров, но то, что сейчас работает целая система против нашей страны, очевидно, и, к сожалению, власть не просто попутчик, она соучастник в работе этой системы.