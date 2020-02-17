Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что планирует собственными силами возобновить следственные действия по преступлениям, совершенным в Киеве во время Майдана

Мне надоело очередной год подряд слушать о том, что меня и других людей, выполнявших свой долг, называют в Украине предателями. Вы лжёте! Сотрудники «Беркута» — герои! Мы не предатели! И я горжусь, что, работая в Киеве, мы находились рядом. Кто виноват, что нас предали? Что теперь с нами делать по новым украинским правилам? Казнить? Не дождётесь!

Я хочу обратиться к нашим бывшим командирам. Где вы? Как быть тем ребятам, которым устроили судилище после «майданной мясорубки»? Где ваши слова поддержки? Я уже седьмой год не могу сосчитать точное количество статей, по которым мне строчат обвинительные заключения в Киеве. Золотарёв: Украина стала дохлой кошкой, которой перебрасываются американские политики © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Ещё обращаюсь к новой украинской власти: пока не накажете бесов, устроивших госпереворот в 2014 году, ничего не получится. Помните, как в фильме: «В чём сила, брат? В правде!»

Вы и дальше бойтесь сколько угодно, а я начну своё следствие — публичное. И призываю всех очевидцев истинного лица Майдана не забывать, что у нас осталось незаконченное дело — помогите мне довести его до конца.

И ещё: максимум, на что способно оставшееся порошенковское следствие, — делать скриншоты моих страниц в соцсетях и упаковывать их в материалы уголовного дела. Так вот, коллеги, специально для вашего удобства буду записывать видеоролики о ваших шефах, причастных к госперевороту в Украине. Только, по-честному, пообещайте вкладывать их в материалы дела.

Всех, кто причастен к госперевороту в Украине и к войне в Донбассе, надо отдавать под трибунал по законам военного времени. Поверьте, это реально — если не бояться вместе говорить об этом.