Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что повышение пенсионного возраста в украинских реалиях сыграет деструктивную роль, поскольку в стране нет эффективной системы, которая может обеспечить своевременную выплату пенсии

Говорить о том, что реально будет поднят пенсионный возраст, — преждевременно. Пока действующая власть просто «прощупывает почву».

Есть определенные темы, неприемлемые для народа. Повышение пенсионного возраста — из таких. Особенно в Украине, где довольна низкая продолжительность жизни мужчин. Так что пока власть лишь пытается протестировать тему. Прощупывает реакцию общества. Если общество не будет реагировать, как стадо баранов молчать, то пенсионный возраст могут и поднять. На самом деле, если посмотреть на модели решения проблем выплаты пенсий, существует два основных направления. Новый антирейтинг, повышение пенсионного возраста, легализация проституции. Главное в экономике Украины с 1 по 7.02 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В странах, где высокая продолжительность жизни (а это, как правило, развитые страны), выплата пенсий решается за счет увеличения пенсионного возраста. В этом есть определенная логика. Экономически активный период жизни человека продлевается, соответственно, растет и пенсионный возраст. Но та же Польша при экономическом росте времен правления Качиньского даже снизила пенсионный возраст. В том числе — за счет свежей крови трудовых мигрантов из Украины, что позволило увеличить отчисления в польский бюджет. Но это — история развитых стран.

А развивающиеся страны применяют страховой стаж, регулируя с его помощью выход на пенсию. Как правило, продолжительность жизни в таких странах низкая. И человек может выйти на пенсии в любое время, когда набрал определенный срок трудовой деятельности. В развитых странах есть пенсионная система первого, второго и даже третьего уровня. Нет проблемы теневой зарплаты. Все реформы проводятся эффективно с точки зрения управляемости ими. В развивающихся же странах один, максимум — два — уровня пенсионной системы. При этом — обширный теневой сектор, в том числе теневой рынок зарплат. И единственная возможность мотивировать работников платить взносы — возможность выйти на пенсию при определенном трудовом стаже.

Но при этом нет эффективной пенсионной системы, которая может обеспечить эффективную выплату пенсии. И в таком случае увеличение пенсионного возраста вообще демотивирует работников получать официальную зарплату. Легче и проще получать ее в конверте, откладывая «на старость». Учитывая эти общеизвестные вещи, высказывания о поднятии пенсионного возраста в Украине говорят о непонимании спикерами функционирования пенсионной системы в той или иной стране.