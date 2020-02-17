Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что позиция украинских политиков относительно продажи земли зависит не только от требований МВФ, но и от того, находятся ли они при власти или в оппозиции

В Украине политики поддерживают продажу земли, когда находятся при власти, но становятся убежденными противниками в оппозиции. Это выглядит смешно, но в целом это совершенно естественно и логично. Царев рассказал, почему Трамп против открытия рынка земли и что Помпео обещал Зеленскому © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

И дело не только в том, что продажу земли требует МВФ, а требования МВФ это святое. Не требует — в перечне требований это на десятом месте. И не святое — когда украинским чиновникам что-то невыгодно, они могут саботировать годами.

Дело в том, что для украинского чиновника имеет смысл только процесс, а не результат.

Никто толком не знает, что получится из земельной реформы и принесет ли она хоть какой-то профит ее инициаторам (вернее, все примерно подозревают, что ничего хорошего не получится, и что не принесет). Зато совершенно очевидно, что в процессе реформы, в процессе того самого первичного накопления капитала, можно хорошо заработать. Но только тому, кто у власти, больше никому.

Поэтому если ты власть — ты за продажу земли. Если ты оппозиция — то, конечно же, против. Ничего личного, просто деньги.