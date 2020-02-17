За истекшие сутки зафиксировано 140 новых смертей от коронавируса!

Количество зараженных увеличилось почти на две тысячи. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 69 032.

Хуже коронавируса. Что плохого и хорошего получила Украина, как часть империи
Хуже коронавируса. Что плохого и хорошего получила Украина, как часть империи
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Как известно, власти КНР ввели смертную казнь за сокрытие симптомов болезни со стороны своих граждан.

Может и нам пора последовать их примеру. В отношении тех украинских политиков и чиновников, которые допустили ситуацию фактического развала эпидемиологической службы страны, в советские годы — лучшей в Европе.

О чем, в частности, свидетельствует рейтинг Global Health Security Index, который определяет готовность стран к возможным эпидемий и пандемий. Украина в нем находится на 94 позиции из 195 стран, наряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном.