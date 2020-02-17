Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook обращает внимание, что разрушенная за годы независимости украинская эпидемиологическая служба не позволяет стране рассчитывать на успешное противодействие эпидемии, вызванной коронавирусом

За истекшие сутки зафиксировано 140 новых смертей от коронавируса!

Количество зараженных увеличилось почти на две тысячи. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 69 032. Хуже коронавируса. Что плохого и хорошего получила Украина, как часть империи © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Как известно, власти КНР ввели смертную казнь за сокрытие симптомов болезни со стороны своих граждан.

Может и нам пора последовать их примеру. В отношении тех украинских политиков и чиновников, которые допустили ситуацию фактического развала эпидемиологической службы страны, в советские годы — лучшей в Европе.

О чем, в частности, свидетельствует рейтинг Global Health Security Index, который определяет готовность стран к возможным эпидемий и пандемий. Украина в нем находится на 94 позиции из 195 стран, наряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном.