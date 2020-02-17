Мюнхенская беспросветность для урегулирования на Донбассе.
Именно так выглядит итог конференции, которая в этот год по дате проведения почти совпала с 5-летием вторых Минских соглашений.
В связи с этим было много «показательных выступлений» от государств, политиков, экспертов. Но никто не смог предложить ничего нового, что позволило бы вывести процесс урегулирования из стратегического тупика.
В частности, президент Украины В. Зеленский озвучил несколько идей, которые можно было бы назвать относительно новыми. Но эти идеи касались тактических элементов и не выглядели реалистичными. К тому же, эти идеи не выглядели частью целостной стратегии.
Вероятно, что команда президента Зеленского в изначальном её формате уже исчерпала идеи относительно того, каким образом завершить конфликт на Донбассе.