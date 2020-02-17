Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook отметил, что команда президента Зеленского уже исчерпала идеи, как можно завершить конфликт в Донбассе

Мюнхенская беспросветность для урегулирования на Донбассе.

Именно так выглядит итог конференции, которая в этот год по дате проведения почти совпала с 5-летием вторых Минских соглашений. Азов и Мюнхен. Почему задержали очередное украинское судно © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

В связи с этим было много «показательных выступлений» от государств, политиков, экспертов. Но никто не смог предложить ничего нового, что позволило бы вывести процесс урегулирования из стратегического тупика.

В частности, президент Украины В. Зеленский озвучил несколько идей, которые можно было бы назвать относительно новыми. Но эти идеи касались тактических элементов и не выглядели реалистичными. К тому же, эти идеи не выглядели частью целостной стратегии.

Вероятно, что команда президента Зеленского в изначальном её формате уже исчерпала идеи относительно того, каким образом завершить конфликт на Донбассе.