Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что как для РФ, так и для Украины единственно возможным способом решения экономических проблем является коллективный контроль общества над средствами производства путем их национализации

Точка бифуркации.

Хаос, переживаемый сегодня в общественном сознании народов России и Украины — это практическое доказательство закона, который говорит что именно общественное бытие (способ производства и распределения материальных благ) определяет общественное сознание. А парадигма эта сегодня есть самая губительная для наших народов. Она нам неестественна. Она уводит нас от самых наших глубинных корней — от православной христианской моральной общественной матрицы. Национализация «ПриватБанка». Три года спустя государство пытается защититься от Коломойского © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Человек человеку волк (Homo homini lupus est) — это изобретение западное, в котором латиняне столетиями научались жить, уничтожая друг друга, но потом, все же, нашли единственно возможный способ реализации этой формулы (дабы она не уничтожила их самих) — это порабощение и уничтожение других народов. Так они обошлись с коренными народами Индии, Африки, Америки.

Мы же, наши народы, тысячу лет находились в православной парадигме любви, сострадания, общественного коллективного труда и вспоможения. Навязанная сегодня капиталистическая, т.е. западная (католическая) модель требует от нас того же решения, к которому когда-то пришёл Запад, но в современных реалиях это не представляется возможным и мы устремились друг на друга, друг друга прожирая и ненавидя.

Выхода в этой ситуации два. Они диаметрально противоположны друг другу: либо внешняя экспансия и война (в существующей внутренней парадигме общественных отношений выход единственный), так как это делал и делает Запад (Америка); либо изменение внутренней парадигмы общественных отношений путём изменения формы общественного бытия (социализация общественно-экономической жизни) и возвращение к православной христианской матрице всеобщей моральной парадигмы, целью которой есть братское служение всех и каждого друг другу в коллективном труде на общее благо.

Т.е. в области жизни духовной возвращение к нашим традиционным культурным корням, в области экономических отношений — коллективный контроль общества (национализация) над средствами производства — социализм.