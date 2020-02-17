Мюнхенская конференция по безопасности как никогда интересна для Украины. Президент Зеленский ведет заочный диалог с РФ и заявил о то, что Украина готова:
— на секторальный развод сил на Донбассе — какого ещё всеобщего развода хотите?
— на диалог с представителями ДЛНР (но не с теми, которые сейчас у власти, а другими — мол, давайте согласовывать)) — какого ещё прямого диалога хотите?
— на совместное с ОБСЕ и ЛДНР патрулирования границы между Донбассом и РФ — какие ещё выборы хотите?
США предлагают оставить все как есть, макроновская Европа пытается выползти из-под тени Гегемона, РФ демонстрирует безразличие и говорит о «новом общенациональном диалоге для Украины».
Но больше всего говорят о Китае, который и молчит больше всех.