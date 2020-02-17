Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook оценил новые предложения украинского президента по урегулированию конфликта в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности как никогда интересна для Украины. Президент Зеленский ведет заочный диалог с РФ и заявил о то, что Украина готова:

— на секторальный развод сил на Донбассе — какого ещё всеобщего развода хотите? Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

— на диалог с представителями ДЛНР (но не с теми, которые сейчас у власти, а другими — мол, давайте согласовывать)) — какого ещё прямого диалога хотите?

— на совместное с ОБСЕ и ЛДНР патрулирования границы между Донбассом и РФ — какие ещё выборы хотите?

США предлагают оставить все как есть, макроновская Европа пытается выползти из-под тени Гегемона, РФ демонстрирует безразличие и говорит о «новом общенациональном диалоге для Украины».

Но больше всего говорят о Китае, который и молчит больше всех.