Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook написал, что речь президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности была полна красочных прожектов, не имеющих ничего общего с реальной обстановкой в Донбассе

Красивые "фишечки" и правда жизни.

Президент Зеленский в Мюнхене объявил о создании Фонда международной партнёрской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса, о платформе мира и рассказал, как построит «город-сад». Парадоксы Мюнхена: «исторический прогресс» по Косово и «частное мнение» по Донбассу © AP, Charles Platiau/Pool via AP | AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк

В то же время там же, в Мюнхене председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама оценил этот «город-сад» Зеленского: «Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей, чтобы они увидели, какой может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине». Он сравнил происходящее в Станице с «апокалипсисом».

К сожалению, Зеленский продолжает обещать рай для Донбасса когда-то потом, вместо того, чтобы делать для людей, пострадавших от войны, хоть что-то, но уже сегодня. За 8 месяцев при Зеленском не сделано ничего. Пока президент красиво рассказывает о «городе-саде», люди стараются выживать при апокалипсисе.