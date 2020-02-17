Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook обращает внимание, что заявления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности были полны противоречий и фантазийных конструкций по отношению к Крыму и Донбассу

Если бы Зеленского в Мюнхене ведущая по ошибке назвала Петром Алексеевичем, ошибки никто бы и не заметил. В зале было темновато, а голоса синхронных переводчиков одинаковые. При этом попадание текстов и акцентов — один в один. Различия только в интонациях.

Самый интересный и ключевой смысловой пердимонокль выглядит так: с одной стороны мы готовы уже осенью провести на неподконтрольных территориях выборы по украинским законам, с другой стороны — мы не будем вести диалог с неподконтрольными территориями.

Из просто смешных вот такое: Крым — наш, в Крыму живут украинцы, но воду мы нашим украинцам не дадим.

А сегодняшний съезд «СН» мучительно напомнил мне областную комсомольскую конференцию, для которой я лет сорок назад писал текст пионерского приветствия. По крайней мере принцип демократического централизма из устава ВЛКСМ, Корниенко на съезде озвучил по сути дословно: Зеленский и Порошенко в Мюнхене. Как привлечь к себе внимание уставшего Запада © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

«Придерживаясь принципа демократического развития, мы объединяем механизмы партийной централизации и децентрализации».

И теперь у нас есть идеология — банальный центризм. Я бы предпочел сексуал-демократов.

А на закуску еще одна цитата со съезда.

Замглавы фракции СН и ВР Евгения Кравчук:

«На этой неделе мы собрали представителей дипломатических учреждений, которые работают в Украине, международных организаций… Мы будем такие встречи организовывать регулярно, раз в три месяца, будем предоставлять на английском языке информацию о том, что мы приняли, что в работе и что планируется».

Помните контрольные работы в пятом классе «по итогам четверти», оценка за которую «повлияет на оценку за четверть»? Только "слуги" будут сдавать свои тетрадки на Марьивановне, а господам послам.