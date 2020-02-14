Журналист Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе КНР с эпидемией коронавируса и сообщает о новых методах лечения, предложенных китайскими медиками

Коронавирус. Новый способ лечения

Китайские врачи призвали выздоравливающих от пневмонии сдавать кровь для выделения антител.

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов. Кровь выздоравливающих в большом количестве содержит эффективные в борьбе с вирусом антитела. Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции Чжан Динъюй, глава уханьской больницы "Цзиньиньтань", назначенной для приема и лечения пациентов с коронавирусом нового типа. Он призвал идущих на поправку пациентов выступить донорами и сдавать плазму крови.

«В настоящее время мы пробуем методику лечения путем переливания плазмы крови. И уже зафиксированы положительные тенденции. Надеемся, что идущие на поправку протянут руки помощи, выступят донорами и предоставят свою драгоценную плазму», — сказал врач.

По последним данным, способ переливания плазмы крови от выздоравливающих позволил спасти уже 11 жизней критически больных.