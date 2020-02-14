Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook написал, что президент Украины напрасно идет на поводу у организаций с четкой панисламистской направленностью, возглавляемых Джамилевым и Чубаровым

Два раза, когда Зеленский, именно Зеленский, ибо его роль была решающей, освобождал заложников — это было хорошо, это было искренне. Ну, второй раз, такое, но это можно было отнести к «ну, наконец-то встретились, наконец-то стали договариваться».

Третий раз, освобождение заложников в Крыму, кого??! Тех, что проходят по делу террористической группировки Хизб ут-Тахрир*, запрещённой как в Европе, так и на Ближнем Востоке! Крымские татары назвали глупостью идею наказывать на Украине за переезд на полуостров © Никита Рассказов, Украина.ру

То есть, вернув этих «героев» из Крыма президент попытается компенсировать провалы в экономической политике, полную ничтожность правительства и депутатского большинства, неготовность делать шаги по достижению мира в Украине, спорную «земельную реформу»?!

Не взлетит! Да и с такими организациями, четкой пан-исламистской направленностью, нужно делать свой цивилизационный выбор, даже если тебя об этом просит «весь» братский крымско-татарский народ, даже два народа —Джамилев и Чубаров.

*Организация, запрещенная в РФ