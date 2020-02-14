В последние дни, с подачи некоторых Telegram-каналов, украинские СМИ опубликовали очередную «сенсацию» относительно меня.
Как утверждали «всезнающие» анонимные источники, «Москва и украинская политэмиграция в лице олигарха Курченко решила двигать экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко на руководство ДНР».
Что ж, приятно, что моя персона не даёт покоя многим моим недругам! И очень рад, что мои друзья не потеряли надежду на торжество правды и справедливости!
Я всегда готов с максимальной самоотдачей служить своему народу и, прежде всего, моим землякам — жителям многострадального Донбасса! Никогда не скрывал, что буду рад отдать все силы и знания на благо своей родины!
Однако понятно, что уже не в первый раз появляющиеся подобные информационные «вбросы» имеют своей целью лишь дискредитировать мое честное имя. Могу уверить всех моих недоброжелателей и завистников, что их потуги не приведут к желаемому результату!
Более того, спешу заверить всех, если, когда-нибудь решение о моём назначении будет принято, то принявший его не пожалеет ни на секунду, а выиграет от такого шага весь украинский народ, и прежде всего жители Донбасса — мои земляки!