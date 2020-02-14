Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что на фоне катастрофического падения промышленного производства финансовый рынок Украины за счет спекулятивных операций растет как на дрожжах

Просто какой-то сумасшедший дом: промпроизводство валится, а финансовый рынок Украины растет.

Наводит на очень грустные мысли: в прошлом, 2019 г. промышленное производство Еврозоны за декабрь сократилось на 4,1%! У нас в Украине промпроизводство в декабре-2019 к декабрю-2018 снизилось на 8,3%! Не сложно представить, с какими коллапсирующими показателями за январь и февраль этого 2020 г. выйдут отчеты украинских предприятий, учитывая еще и ситуацию с китайским коронавирусом. В этой связи совершенно очевидно, что ничего хорошего от нашей экспортоориентированной экономики не приходится ждать. Песецкий: Пирамида ОВГЗ может рухнуть в любой момент © Facebook, Валерий Песецкий

Но самое главное — как на это реагировал финансовый рынок Украины? Обвалился? Нет! Ради интереса привожу потрясающие цифры. Во-первых, доходы банковской системы в прошлом 2019 г. составили 244,402 млрд грн, расходы — 184,768 млрд грн, т.е. почти 60 млрд грн чистой прибыли! Во-вторых, объем вложений только нерезидентов в гособлигации Украины (ОВГЗ) в 2019 г. вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз до 115,8 млрд грн!

Дожились, выходит, что теперь падение промышленного производства в стране воспринимается как благо? Или иностранный спекулятивный капитал твердо верит в то, что наши власти непременно рассчитаются по долгам и различным финансовым обязательствам землей и оставшимся «фамильным серебром»? Или это какой-то репортаж из сумасшедшего дома? Или труднообъяснимое искажение нашей реальности?

Совсем мозгами можно поехать. А ведь экономика всегда стояла и стоит на земле. Всегда!