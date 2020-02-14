Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что даже если брать в расчет цены газа исключительно рыночные показатели, то природный газ для украинских потребителей должен быть дешевле как минимум на 80%

Хотите узнать о величине честного снижения цены на газ для населения и производных тарифов на тепло и горячую воду?

Причем речь идет об исключительно рыночных механизмах, а не об определении справедливой цены на газ украинской добычи. Нам же рассказывали про цены на ананасы, сравнивая их с коммунальными тарифами. Экономика Украины в тени политических бурь. Главные темы украинских соцсетей 13 февраля © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Но рыночные цены должны не только расти, но и при наличии определенных факторов и снижаться. Лишь в таком случае, население может получить бонус в виде максимально низких цен вследствие аномально теплой зимы и падения европейских газовых котировок до 15-летнего минимума.

Нынешнее правительство утвердило привязку цены на газ к нидерландскому хабу TTF. Так вот, в декабре 2018-го газ там стоил 24,6 евро за MWH. А 13 февраля 2020-го — уже 9,23 евро, падение на 63%. Добавьте сюда укрепление гривны к евро на 16% (по крайним точкам) и получите рыночное удешевление газа почти на 80%.

А теперь оцените щедрость правительства и вспомните, что украинский газ должен стоить еще дешевле. В этой "черной дыре" как-то своеобразно работают законы рыночной экономики…..