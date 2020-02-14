Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что украинские евроатлантические устремления поощряются некоторыми западными политиками только с целью сохранения противостояния с РФ

Некоторые страны-члены НАТО поддерживают идею присоединения Украины к программе расширенных возможностей Альянса. Это со слов министра обороны Украины Загороднюка. На Украине заявили о «тектоническом сдвиге» в отношениях с НАТО © пресс-служба президента Украины

Позиция Украины может называться «член-абитуриент» НАТО.

Окончится это снова предсказуемо — руками Украины «некоторые страны» протолкнут свои интересы в игре с РФ, а при негативном сценарии обвинят украинцев, во всех тяжких.

Пора бы научиться думать о действительно о своих Национальных интересах. На Майдан уже ходили, в ЕС уже стучались. Может, хватит ставить эксперименты?