Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что украинское государственное управление отличается крайней рыхлостью и неэффективностью, а при Зеленском оно приобретает еще и элементы комичности

Украинская демократия — сферический конь в вакууме.

Политическая недоразвитость украинского общества, его допотопное сознание лучше всего проявляется, когда оно требует от Зеленского, чтобы он давал четкие ответы на все злободневные проблемы страны.

Украинцы в силу своей дремучей крестьянской культуры реально верят, что один человек, — особенно если он избран всем народом, — может блестяще разбираться во внешней политике, в силовых структурах, в судебной системе, в налоговой политике, в здравоохранении, в военном деле, в земельной реформе, в банковской системе, в таможенном деле, в пожарной охране, в местном самоуправлении, в исторических вопросах, в культуре, информационной политике, спорте, энергетике, пенсионной реформе и.т.д. Абсурд, конечно, но люди пытают и рвут на части Зеленского, требуя от него ясных решений по все этим вопросам.

Общий рефрен общества таков: «Мы тебе дали всю власть, голосовали за тебя и всех твоих слуг народа, не глядя, чтобы тебе никто не мешал делать твои реформы. Так что будь любезен, отвечай теперь за все, что происходит в стране: и за дороги, и за тарифы, и за пенсии и за мир на Донбассе. За все!» Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И тащит народ челобитные к гаранту по всем вопросам…

Общество выглядит нелепо и смешно, но еще нелепее и смешнее выглядит Зеленский, который надувает щеки и делает вид, что у него, действительно, есть ответы и готовые решения по любому вопросу.

Украинское общество продолжает пребывать в традиционной крестьянской политической культуре, для которой характерна желание найти царя, который все знает и один способен порешать все проблемы общества.

Лучше всего суть крестьянского политического сознания, на мой взгляд, выразил в сатирической форме В. Войнович в своем произведении «Москва-2042» (1986 г.)

— Ваша хваленая демократия нам русским не личит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать свое мнение и указывать, что они должны и не должны делать, нам не подходит. Нам нужен один правитель, который пользуется безусловным авторитетом и точно знает куда идти и зачем.

— А вы думаете, что такие правители бывают?

— Может быть, и не бывают, но могут быть.

Написано про русский менталитет, но полностью подходит и для украинского политического сознания. Политически обе нации пребывают в одинаковой феодальной культуре. Украинцы не понимают принцип разделения властей и, главное, не верят в него. Они верят только в эффективного Царя, как бы он не назывался. Украинская матрица такая же патриархальная, как и в России, только рыхлая и неэффективная. А сейчас она стала еще и комичной.