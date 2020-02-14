Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что информационный вброс журналистов Радио «Свобода» о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Патрушевым говорит о скоординированной компании против президента Украины

Радио "Свобода" (а значит, как минимум часть американских элит) начинает информационную войну с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утверждается, что в Омане он тайно встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Более того, якобы в Киев президент вернулся на том же самолете, на котором в Оман из Москвы прилетел Патрушев (не верится, что обе стороны так явно подставились бы, зная, что подобную информацию невозможно сохранить в тайне).

Естественно, расследование "Свободы" тотчас же принялись перепечатывать порохоботы и прочие "патриоты", обвиняя в измене и Зеленского, и нового главу его офиса Андрея Ермака. Это не удивительно. Удивительно другое — зачем СМИ, которое финансируется американским правительством, столь явно и даже демонстративно занимает одну из сторон в украинской внутриполитической борьбе?