Радио "Свобода" (а значит, как минимум часть американских элит) начинает информационную войну с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утверждается, что в Омане он тайно встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Более того, якобы в Киев президент вернулся на том же самолете, на котором в Оман из Москвы прилетел Патрушев (не верится, что обе стороны так явно подставились бы, зная, что подобную информацию невозможно сохранить в тайне).
Естественно, расследование "Свободы" тотчас же принялись перепечатывать порохоботы и прочие "патриоты", обвиняя в измене и Зеленского, и нового главу его офиса Андрея Ермака. Это не удивительно. Удивительно другое — зачем СМИ, которое финансируется американским правительством, столь явно и даже демонстративно занимает одну из сторон в украинской внутриполитической борьбе?