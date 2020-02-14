Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook пояснил, зачем украинский олигарх Игорь Коломойский создает фиктивное предприятие по производству оружия в Ивано-Франковской области

Схрон Коломойского.

Самый продуманный украинский олигарх Коломойский страхуется на случай второй волны военно-гражданского кризиса.

В Ивано-Франковской области зарегистрировано юрлицо, которое будет заниматься производством оружия и боеприпасов. Учредители — нефтяной актив Коломойского с партнерами (Нефтехимик Прикарпатья) и фирма из США. Лицензия на убийство. В Украине хотят легализовать парамилитарные структуры © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Понятно, что никто никакое оружие производить не будет — "днепропетровские" выступают по торговле, а не по производству. Оружия на Украине и так предостаточно. Юрлицо необходимо для того, чтобы создать легальные оружейные запасы глубоко в "тылу".

Что в общем-то логично. Если только рухнет шаткий баланс центральной власти в Киеве — придётся как минимум защищать активы, а как максимум участвовать в новом этапе конфликта. Который в отличие от 2014 года будет уже не с палками и коктейлями Молотова. Пока же баланс сохраняется необходимо создать "схрон", параллельно спекулируя "серым" оружием, легализуя его через юрлицо.