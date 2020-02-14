Российский журналист Александр Коц на своей странице в соцсети Facebook написал, что экс-советник президента Владимира Зеленского, известный теледоктор Евгений Комаровский высказал то, о чем не решаются говорить видные украинские политики и политологи

Экс-советник Зеленского, известный теледоктор Евгений Комаровский в интервью Гордону жжет глаголом и ставит диагноз Украине:

— Вы можете сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы ненавидят друг друга, бьют друг другу морды… Никакой внешний враг нам не страшен. Мы поубиваем друг друга сами. Не так? «На его месте я подал бы в отставку»: Комаровский раскритиковал президента Украины © Facebook Евгения Комаровского

— Увы, к сожалению, — вынужден был согласиться Гордон, сменив сияющую улыбку на такое выражение лица, будто разжевал стрептоцид.

— Вот нас и раскачивают по трем направлениям — язык, история, Россия. До чего надо опуститься, чтобы 40-миллионная страна с упоением обсуждала мовный скандал в Хацапетовке в маршрутке. Людей под крики «валите отсюда» массово вытесняют из страны — мы это не обсуждаем. Скандал в маршрутке важнее. Как прославиться стоматологу? Может, у тебя передовые методики, очереди из пациентов? Но для этого надо пахать и пахать. А проще сказать что?

— Обслуживаю только на украинском языке, — на украинском языке нехотя промямлил Гордон.

— Есть функции, которые мы делегируем государству. Нам нужно, чтобы нас защищали, лечили, учили, мирили, когда мы друг другу бьем морды, — пробежался по анамнезу Комаровский. — Но я хочу, и этого хотят все, чтобы государство не лезло туда, где без него можно обойтись. Мы сами разберемся, на каком языке разговаривать. Есть Конституция, там все написано. На хрен уберите все другие законы. С Россией, пока государства не договорятся, мы должны налаживать гуманитарные контакты. Искать адекватных и говорить с ними. Превратить народы во врагов — это надо было очень постараться. Прекратите говорить об истории. Вам больше не о чем говорить?

Надо признать, что, несмотря на медицинские термины, доктор Комаровский оказался честнее и убедительнее большинства украинских политологов.

Да и российских, увы, тоже.