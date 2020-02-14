Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook предположил, кто может стоять за информационным сливом о якобы состоявшейся в Омане встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым

Украина. Здесь страшный скандал. "Радио Свобода" и финансируемая американцами же структура "Схемы" заявили, что Зеленский ведет тайные от американцев переговоры с Москвой. И даже возвращался 9 января из Омана на том же самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

И, видимо, у Зеленского с Патрушевым была тайная встреча в Омане. И что есть и другой канал между Зеленским и Патрушевым — через мэра Харькова Кернеса и брата близкого к только что назначенному главой Офиса президента Ермаку сотрудника. В офисе Зеленского всю ночь не спали и вели расследование, что это? На конференции по безопасности Зеленский будет говорить только о Донбассе — Шабовта © Facebook Сергея Шабовты

Версия 1, самая страшно опасная. Вашингтонское начальство, спецслужбы США, посылает сигнал через американское радио Свобода, о том, что не верит Зеленскому, потому что тот ведет тайные переговоры о чем-то с Москвой, втайне от американского начальства. Это самое страшное, потому что начальство может просто убрать.

Версия 2. Это инициатива сторонников Демократической партии США, которые контролируют редакцию Радио Свобода. И тогда это просто опасно, это сложная партия балансирования Зеленского между Трампом и его врагами. Там много ловушек.

Версия 3. Это инициатива порохоботов, то есть ультрарадикалов, которые захватили редакцию Радио Свобода. Это просто. Это постоянно. Им надо немного уступить опять.

Версия 4. Это инициатива просто журналистов Радио Свобода, которые вдруг решили, что, раз они радио начальства, то у них свобода слова. Ну это самое простое — им быстро объяснят, что свобода слова в стране победившего Майдана особенная. И свободы не предполагает.