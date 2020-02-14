Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook указал, что сторонников экс-президента Порошенко должны заботить не мифические встречи Зеленского с россиянами, а судьба записных коррупционеров, таких как Гладковский

Националисты и порохоботы заходятся в истерике по поводу очередной конспирологической теории о якобы тайной встрече Зеленского с россиянами в Омане. При этом для адекватных людей настоящей новостью вечера стали фото Свинарчука-Гладковского с выступления Cirque du Soleil в Киеве. Он нагло демонстрирует, как у главных распильщиков прошлого режима все может быть, а им за это ничего не будет. Василец: Это даже не коррупция, а массовое ограбление народа Украины © Facebook Дмитрия Васильца

И настоящий цирк в том, что те, кого это свинство волнует менее «оманских приключений Зеленского», при этом мнят свою любовь к Украине самой большой.

Нет, это не любовь — это извращение. С их подходом можно не переживать, что страну сдадут Москве: нечего будет сдавать — все уже будет украдено.