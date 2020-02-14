Националисты и порохоботы заходятся в истерике по поводу очередной конспирологической теории о якобы тайной встрече Зеленского с россиянами в Омане. При этом для адекватных людей настоящей новостью вечера стали фото Свинарчука-Гладковского с выступления Cirque du Soleil в Киеве. Он нагло демонстрирует, как у главных распильщиков прошлого режима все может быть, а им за это ничего не будет.
И настоящий цирк в том, что те, кого это свинство волнует менее «оманских приключений Зеленского», при этом мнят свою любовь к Украине самой большой.
Нет, это не любовь — это извращение. С их подходом можно не переживать, что страну сдадут Москве: нечего будет сдавать — все уже будет украдено.