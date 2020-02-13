Девальвация легитимности власти. Именно это происходит в Украине. И именно это является отправной точкой всех деструкций, от экономики до внешней политики, от недостатка инвестиций до переизбытка трудовой эмиграции.

Вебер, анализируя концепцию плебисцитарной демократии, говорил о том, что способность политических элит доминировать внутри страны прямо пропорциональна их международной субъектности. Один из ведущих социологов мира, Рэндалл Коллинз, который предсказал распад СССР, сформировал концепцию "революции и распада", "теорию государства и легитимности", говорит о том, что легитимность государства напрямую зависит от его способности преодолевать внутреннюю насильственную угрозу.

Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля
Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В таких странах, как Украина, массовая плебисцитарная демократия опирается на "повальное" голосование, без четкой структуры разделения властей, когда президентские выборы продолжаются в парламентских, как это и произошло в прошлом году… В результате появляются нежизнеспособные плебисцитарные режимы, которые для своей стабилизации хотят сползти в автократию, но не могут это сделать по причине неспособности противостоять как внешней агрессии, так и внутреннему насилию….

Девальвация легитимности власти в Украине напоминает девальвацию гривны в 2014-2015 годах: причины понятны, выгодополучатели известны, рецепты по предотвращению ясны, но сделать ничего нельзя. Остановить этот пока еще обратимый процесс можно лишь чередой блестящих побед, в первую очередь связанных с экономикой и международной субъектностью страны.

Пять лет успехов и мы опять получим такую необходимую для стабильного развития сакрализацию власти. И легитимное государство. К сожалению, все те, кто говорят о Богдане как о "десокрализаторе" ОПУ, о Гончаруке как о "десокрализаторе" Кабмина и Зеленском, как о "десокрализаторе" института президента, на самом деле рубят сук на котором живут вместе со своими детьми, так как результатом всего этого будет не расширение гражданских и предпринимательских свобод, а снижение легитимности государства "в ноль", которое не сможет уже никому гарантировать ни гражданскую, ни предпринимательскую свободу.