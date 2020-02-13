Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что остановить процесс девальвации легитимности власти можно лишь чередой громких побед, в первую очередь связанных с экономикой и международной субъектностью страны

Девальвация легитимности власти. Именно это происходит в Украине. И именно это является отправной точкой всех деструкций, от экономики до внешней политики, от недостатка инвестиций до переизбытка трудовой эмиграции.

Вебер, анализируя концепцию плебисцитарной демократии, говорил о том, что способность политических элит доминировать внутри страны прямо пропорциональна их международной субъектности. Один из ведущих социологов мира, Рэндалл Коллинз, который предсказал распад СССР, сформировал концепцию "революции и распада", "теорию государства и легитимности", говорит о том, что легитимность государства напрямую зависит от его способности преодолевать внутреннюю насильственную угрозу. Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В таких странах, как Украина, массовая плебисцитарная демократия опирается на "повальное" голосование, без четкой структуры разделения властей, когда президентские выборы продолжаются в парламентских, как это и произошло в прошлом году… В результате появляются нежизнеспособные плебисцитарные режимы, которые для своей стабилизации хотят сползти в автократию, но не могут это сделать по причине неспособности противостоять как внешней агрессии, так и внутреннему насилию….

Девальвация легитимности власти в Украине напоминает девальвацию гривны в 2014-2015 годах: причины понятны, выгодополучатели известны, рецепты по предотвращению ясны, но сделать ничего нельзя. Остановить этот пока еще обратимый процесс можно лишь чередой блестящих побед, в первую очередь связанных с экономикой и международной субъектностью страны.

Пять лет успехов и мы опять получим такую необходимую для стабильного развития сакрализацию власти. И легитимное государство. К сожалению, все те, кто говорят о Богдане как о "десокрализаторе" ОПУ, о Гончаруке как о "десокрализаторе" Кабмина и Зеленском, как о "десокрализаторе" института президента, на самом деле рубят сук на котором живут вместе со своими детьми, так как результатом всего этого будет не расширение гражданских и предпринимательских свобод, а снижение легитимности государства "в ноль", которое не сможет уже никому гарантировать ни гражданскую, ни предпринимательскую свободу.