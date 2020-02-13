Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook проанализировал пятилетние итоги попыток реализовать Минские соглашения

5 лет Минских соглашений. Будут ли они выполнены? Россия хочет Минск Плюс. То есть использовать Минские соглашения для сначала мира, а потом для смены режима в Киеве, для ликвидации антироссийской политики Киева. Россия проводит эту политику через Донецк и Луганск, которые она контролирует.

Глубинное Государство США, контролирующее Киев, хочет Минск Минус. То есть сохранить антироссийский режим и поставить Донбасс под контроль. Потом репрессировать всех сторонников России на Донбассе. В результате обрушится рейтинг Путина, а тогда его им будет легче свергнуть. Пять лет спустя. Украине и хочется, и колется выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Минские соглашения хотят выполнить ЕС, Франция, Германия, чтобы заморозить конфликт. Но они не могут влиять ни на Киев, ни на Донбасс, ни на Вашингтон. Они могут только немного влиять на Москву. Это и они и делают, уговаривая Москву согласиться на американский план Минск Минус. И тем самым загоняют ситуацию в тупик, потому что получается, что они вынуждены делать вид, что не видят, что Минск 2 не выполняется по инициативе Глубинного Государства США и Киева.

Страдания людей Донбасса Запад игнорирует путем политической цензуры в СМИ. Желания людей на Украине прийти к миру как можно быстрее, тоже игнорируют. Киев, Донецк, Луганск политически равно не субъектны.

Установилось таким образом равновесие. Пока все так и будет. Пока кто то не захочет толкнуть всю конструкцию и тогда она рухнет на кого то. Кто и на кого? Не известно.

Наиболее вероятно все сдвинется, потому что Вашингтону все это надоест, и он просто уйдет из Украины. Все рухнет на Киев. Тогда сразу, за пару недель Россия, Франция, Германия договорятся и Минск 2 будет выполнен в течении месяца. И начнется торговля, каковы должны быть формы демонтажа киевского режима.

Многие враги Путина надеются на другой вариант, что Москва устанет от санкций и начнет запихивать Донбасс в Украину на условиях Минск чуть-чуть Минус. И тогда они дожмут до Минск Минус. Тогда все рухнет на Москву.

Таким образом, судьба Минских соглашений тесно связана с судьбой Путина, судьбой России, судьбой Украины. Огромная геополитическая энергия, запертая в Донбассе.