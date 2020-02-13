Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский на своей странице в соцсети Facebook выразил свое категорическое несогласие с рекомендациями Комитета Рады по правам человека о продолжении запрета на поставки питьевой воды в Крым через Северо-Крымский канал

Шестой год жители Крыма и Донбасса, которых мы якобы хотим вернуть в Украину, живут в условиях экономической блокады, а крымчане — еще и водной блокады. Она не только не ведет к реинтеграции, но и усугубляет пропасть между нами, ослабляя государственность.

Поэтому я категорически не согласен с Рекомендациями Комитета ВРУ по правам человека о продолжении запрета на поставки питьевой воды в Крым через северо-Крымский канал, остановленные еще в 2014 году. Свое отдельное мнение по этому вопросу я подал в письменной форме. Считаю, что профильный комитет должен воздерживаться от подобных политических заявлений, особенно когда речь идет о жизнеобеспечении миллионов граждан Украины. Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Международное гуманитарное право, в частности, ратифицированная Украиной четвертая Женевская конвенция и приложения к ней, обязывают наше государство обеспечивать условия для сохранения жизни и здоровья мирного населения. И экономическая блокада Донбасса, и запрет на поставки пресной воды в Крым — это запрещенные меры принуждения по отношению к гражданскому населению, и рано или поздно украинское государство должно будет дать им оценку.

Недопустимо, препятствуя обеспечению мирных граждан Украины жизненно важными ресурсами, говорить о том, что это необходимо для политического давления на Российскую Федерацию. В первую очередь это — репрессивные меры по отношению к нашим соотечественникам. И они должны быть прекращены.