Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook на примере своей платежки за услуги ЖКХ показал, что обещанного Гончаруком снижения тарифов на 30% не произошло, а вот очередное их повышение налицо

Об обещанном «снижении» тарифов Гончарука примерно на 30%. Скубченко: Январские платёжки за услуги ЖКХ похоронят либо Кабмин, либо рейтинг Зеленского © Facebook, Александр Скубченко

Киев, квартира общей площадью 48,40 кв. метров. В ноябре за отопление было заплачено 1400,13 грн., в декабре — 1222,17 грн., в январе — 1730,36 грн. Платежка за тепло в январе выросла на 500 гривен (количество дней одинаковое — 31). Цена гигокалории все месяцы одинакова. Где снижение господин премьер-министр?

И, да, конечно, в феврале платежки будут «самыми низкими за всю зиму». Ведь февраль — это самый короткий месяц зимы (и года) — 29 дней. А если бы ещё год не високосный…) Не надо нас (с президентом) деб…ми считать.