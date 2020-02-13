Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал слова посола Польши в Германии, который заявил, что в результате Второй мировой войны Россия «оккупировала Украину и Белоруссию»

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