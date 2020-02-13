В Варшаве задались целью создать альтернативную историю Второй мировой войны.

Варшава заигралась во лжи о событиях Великой Отечественной войны — Захарова
Варшава заигралась во лжи о событиях Великой Отечественной войны — Захарова
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Посол Польши в ФРГ написал, что в результате войны Россия будто бы «оккупировала Украину и Белоруссию».

Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм.