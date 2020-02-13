В Варшаве задались целью создать альтернативную историю Второй мировой войны.
Посол Польши в ФРГ написал, что в результате войны Россия будто бы «оккупировала Украину и Белоруссию».
Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм.
В Варшаве задались целью создать альтернативную историю 2-ой мировой войны. Посол Польши в ФРГ написал, что в результате войны Россия будто бы «оккупировала Украину и Белоруссию». Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 13, 2020