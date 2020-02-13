Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский на своей странице в соцсети Facebook написал, что нелогично называть станцию метро «Бабий Яр» рядом с улицами, которые носят имена нацистов и убийц

Многие мои друзья высказались за переименование одной из станций киевского метро в станцию «Бабий Яр». Понимаю их логику, но я против. Просто против, это мое мнение.

Во-первых, это неуместно. Согласитесь, станция метро «Холокост» это дико звучит. И станция метро «Бабий Яр» звучит так же дико. Когда они пришли. Подлинная история о том, как Запад не замечал Холокост и его жертв © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Во-вторых, не может в нашей стране быть никакой станции метро «Бабий Яр». Не могут рядом существовать станция метро с таким названием и улицы имени тех, кто в это самое место привел тех, кого там уничтожили. И не важно, лично отвел за руку, или идеологически об этом мечтал, планировал и готовил.

Не могут быть одновременно метро «Бабий Яр» и зигующие украшенные свастиками персонажи, «Бабий Яр» и переодетые в эсэсовскую форму поклонники Рейха. Или — или. А вместе никак.

И да, Советский Союз никогда правду об этом не скрывал. Не выпячивал, не хотел бросать тень. Школьников за руку водили, показывали, из других городов возили поездами.

А вот сейчас выходит реально странно. Вот памятник убитым, вон улицы имени убийц. Несочетаемо. И никакого желания сочетать.