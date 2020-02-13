Многие мои друзья высказались за переименование одной из станций киевского метро в станцию «Бабий Яр». Понимаю их логику, но я против. Просто против, это мое мнение.
Во-первых, это неуместно. Согласитесь, станция метро «Холокост» это дико звучит. И станция метро «Бабий Яр» звучит так же дико.
Во-вторых, не может в нашей стране быть никакой станции метро «Бабий Яр». Не могут рядом существовать станция метро с таким названием и улицы имени тех, кто в это самое место привел тех, кого там уничтожили. И не важно, лично отвел за руку, или идеологически об этом мечтал, планировал и готовил.
Не могут быть одновременно метро «Бабий Яр» и зигующие украшенные свастиками персонажи, «Бабий Яр» и переодетые в эсэсовскую форму поклонники Рейха. Или — или. А вместе никак.
И да, Советский Союз никогда правду об этом не скрывал. Не выпячивал, не хотел бросать тень. Школьников за руку водили, показывали, из других городов возили поездами.
А вот сейчас выходит реально странно. Вот памятник убитым, вон улицы имени убийц. Несочетаемо. И никакого желания сочетать.