Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что крупные геополитические игроки будут принуждать Украину освобождаться от тотального влияния местных олигархов

Это может показаться нереальным, но Украина вступает в историческую фазу «убери олигарха из политики». То, за что ратуют левые силы, сегодня исполняется внешнеполитическими игроками — Штаты, Россия, чуть-чуть ЕС. Амбициозный Ермак. Новая надежда Зеленского. Что обсуждают соцсети Украины 12 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И убирают они только «наших», местного разлива олигархов, пытаясь на их место завести свой капитал. «Наши» же, «родимые», никак не возьмут в толк, что 20й век ушёл, вместе со своими скрепами и авторитетами, что их всевластие окончилось, что их миллиарды сегодня обнуляются решениями двух-трёх по-настоящему «взрослых» дядек в Америке и России. Что они не нужны там и их очень сильно ненавидят здесь. И продолжают мочить и отодвигать друг друга, не понимая, что они — прошлое. От которого все хотят избавиться — и внутри, и снаружи.

Увольнение Богдана, смотряще-направляющего от Коломойского, очевиднейший индикатор сказанного. Прошлые отношения больше ничего не значат. И это не конец. Впереди много «открытий» и для Пинчука, и для Ахметова и других когда-то стратегических игроков местного масштаба.

В программе Союза Левых Сил четко прописан законодательный запрет на участие олигархата в политике. Сегодня мы видим, как эту работу делают за нас. Что ж, мы не против ситуативных союзников.