Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что медицинская реформа на Украине, по признанию самих медиков, привела к катастрофическим последствиям

Гендиректор "Института сердца МОЗ Украины" Борис Тодуров:

«Количество населения падает. У нас почти на 3 миллиона за 5 лет снизилось количество пенсионеров… Старики умирают. Они просто вымирают. Средний возраст мужчин сегодня — 62 года. Если завтра эпидемия: насколько готова Украина к борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Не понятно, для чего мы платим пенсионные взносы, потому что большинство из нас их не увидит. Вот то, что сегодня называется реформой, — это сокращение социальных расходов на медицину. Вся реформа свелась к тому, чтобы сократить расходы на медицину.

А поскольку в медицине люди 65 и выше лет потребляют 75% бюджета, то, по логике вещей, количество этих людей нужно сократить. И это успешно делается».

Одним словом, вся медреформа сводится к технологии вымирания, прежде всего старшего поколения.