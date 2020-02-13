Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook отметил, что оглушительное поражения Байдена открывает новые возможности для интриги в предстоящей президентской компании в США

Большинство считает, что победит Трамп. При этом большинство заявляет, что перспектива победы Трампа на выборах их не радует. Байден всё. Демократы на очереди © REUTERS, Gretchen Ertl | REUTERS, Gretchen Ertl | Перейти в фотобанк

Республиканцы стали заложниками Трампа. И если он проиграет, и если он выиграет. Возможно, что многие из них пожалеют, что не поддержали импичмент. В любом случае все альтернативные выдвиженцы от республиканцев были авансом уничтожены провалом импичмента.

У демократов Байден «вылетел» от слова «совсем». Старый Сандерс и молодой Бутиджич идут «ноздря в ноздрю». И возникает вопрос, увидим ли мы в финале борьбу между противоположностями? С одной стороны — старый, избалованный властью и деньгами, богатый «папенькин сынок» Д.Трамп. А с другой стороны — молодой парень из народа, который прошёл войну в Афганистане и стал мэром, то есть сделавший себя сам П.Бутиджич.

И ещё остаётся пространство для «сюрпризов»: будут ли независимые кандидаты, которые существенно повлияют на расстановку сил? Если таковые и есть, то они пока выжидают. Им не нужны партийные праймериз.